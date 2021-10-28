«Мешков Брест» примет «Эльверум» в шестом туре гандбольной Лиги чемпионов

Сегодня вечером в брестском Дворце спорта «Виктория» опять будет гостить большой гандбол. В очередном матче групповой стадии Лиги чемпионов «Мешков Брест» примет норвежский «Эльверум». Встреча, которая начнется в 19:45, будет показана в прямом эфире телеканалом «Беларусь 5».
В прошлой ЛЧ «Мешков Брест» смог одолеть «Эльверум» на своей площадке. Что принесет новая встреча? Фото: архив БЕЛТА
На предыдущем отрезке турнира «мешковцы» проиграли все пять проведенных матчей: немецкому «Килю» – 30:33, «Вардару» из Северной Македонии – 27:35, венгерскому «Пику» – 25:28, датскому «Ольборгу» – 33:34 и французскому «Монпелье» – 26:32, вследствие чего сегодня мотивация брестчан будет на запредельном уровне. Букмекеры отдают некоторое предпочтение именно им.
Однако «Эльверум», проигравший на групповой стадии этой Лиги чемпионов всего однажды, само собой, крайне опасен и тоже не намерен довольствоваться малым.
Главный тренер «Мешков Брест» Даниэль Гордо, конечно, надеется на победу, но при этом предвкушает очень тяжелую игру. «В этом сезоне «Эльверум» показывает прекрасный гандбол. Очень быстрый, динамичный. Это скандинавский стиль. В любой ситуации они много двигаются, активно бегут вперед. При этом не забывают хорошо обороняться. Там есть мощные гандболисты в центре защиты и на вторых номерах – не так просто пробираться на шесть метров и бросать с близкой дистанции. Добавьте сюда и сильного вратаря, который делает около 15–17 сейвов в каждом матче. В общем, надо играть со страстью и дорожить каждым моментом», – цитирует специалиста официальный сайт нашего клуба.
«Мешков Брест» и «Эльверум», напомним, были в одной группе и в Лиге чемпионов – 2020/2021 – и тогда они обменялись домашними победами. В родных стенах «мешковцы» взяли верх – 29:27, а затем на выезде уступили – 31:33.
Турнирная таблица группы А, в которой выступают брестчане, сейчас выглядит так: 1. «Монпелье» – 9 очков (6 матчей). 2. «Киль» – 9 (6). 3. «Ольборг» – 8 (6). 4. «Пик» – 8 (6). 5. «Эльверум» – 6 (5). 6. «Вардар» – 5 (6). 7. «Загреб» – 1 (6). 8. «Мешков Брест» – 0 (5).
По итогам групповой стадии седьмая и восьмая команды из двух октетов завершат борьбу в турнире, по две лучшие дружины групп автоматически квалифицируются в 1/4 финала, а команды, которые финишируют на местах с третьего по шестое, проведут стыковые матчи за право попасть туда. В прошлом сезоне «Мешков Брест» впервые в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю турнира испанской «Барселоне» (29:33, 28:40).