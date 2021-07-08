Мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии пройдут без местных зрителей

Согласно информации агентства Kyodo, подобное решение в скором времени огласят по итогам заседания представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, властей Японии, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".Вместе с тем организаторы Олимпиады в Токио разрешат зрителям находиться на соревнованиях, которые состоятся на территории центральной префектуры Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусима и Мияги.До этого власти Японии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за COVID-19 в Токио на период с 12 июля по 22 августа. На это же время продлено действие ограничительных мер против распространения коронавируса в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Режим ЧС также предусматривает отсутствие зрителей на массовых мероприятиях.