Организаторы летней Олимпиады-2020 в Токио приняли решение не допускать местных зрителей на мероприятия, которые состоятся на территории столичного региона Японии. Речь идет о префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, информирует ТАСС.
Согласно информации агентства Kyodo, подобное решение в скором времени огласят по итогам заседания представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, властей Японии, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".
Вместе с тем организаторы Олимпиады в Токио разрешат зрителям находиться на соревнованиях, которые состоятся на территории центральной префектуры Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусима и Мияги.
До этого власти Японии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за COVID-19 в Токио на период с 12 июля по 22 августа. На это же время продлено действие ограничительных мер против распространения коронавируса в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Режим ЧС также предусматривает отсутствие зрителей на массовых мероприятиях.
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Мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии пройдут без местных зрителей
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