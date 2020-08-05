Мероприятия на пять тысяч человек разрешат во Франции со следующей недели

При этом за последние две недели ежедневное количество новых больных в этой стране подросло, сообщает Le Figaro.





Мероприятия на пять тысяч человек разрешат во Франции с 15 августа. Затем, если ситуация не ухудшится, с 1 сентября для проведения таких мероприятий и ярмарок разрешение местной власти уже не потребуется.



Как отметили в Министерстве культуры Франции, на таких мероприятиях требуется соблюдение мер безопасности – расстояние в минимум одно место между зрителями или компаниями зрителей, а также масочный режим.

При этом за последние две недели ежедневное количество новых больных в этой стране подросло – 5 августа во Франции подтвердили 1039 новых заражений коронавируса и обнаружили 13 новых очагов.