Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что вернуться к нормальной жизни в Германии будет возможно осенью следующего года, пишет РИА Новости.
– Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру ситуация нормализуется, но зима будет сложной, – заявила Меркель.
Осенний семестр в 2021 году начнется 1 октября.
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Меркель рассказала, когда жители Германии вернутся к нормальной жизни
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Фото: РЕЙТЕР