Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем новогоднем обращении к гражданам Меркель также рассказала, что в стране с каждым днем становится все больше вакцинированных. По словам канцлера, вакцины – один из «символов надежды» 2021 года.
Напомним, что в Германии, как и в других странах Евросоюза, с 27 декабря началась вакцинация первой допущенной в блоке вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.
Фото: РИА Новости
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Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса
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