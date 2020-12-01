В дополнение к этому канцлер Германии Ангела Меркель выступила против снятия части ограничений в связи с коронавирусом на период рождественских каникул, пишет Lenta.ru.
Политик отметила, что ситуация с COVID-19 в Германии стабилизировалась после введения «мягкого» локдауна 2 ноября. Но это может измениться.
«Зимой мы должны быть еще очень, очень внимательными (…) Иначе у нас будет новая волна», – предостерегла канцлер.
Как уточняет Reuters, она также выступила против ослабления карантинных мер на период рождественских каникул.
Напомним, ранее стало известно, что карантин в Германии продлится до конца декабря, а возможно, и до последних чисел января 2021 года.
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Меркель предупредила о риске третьей волны COVID-19
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Фото: РЕЙТЕР