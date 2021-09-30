Мэрия Рио-де-Жанейро ввела в городе ковид-паспорта. Суд их отменил

Суд Рио-де-Жанейро отменил введенные ранее мэрией мегаполиса ограничения на посещение ряда общественных мест для непривитых от коронавируса, передает ТАСС.
Портал G1 привел слова судьи Паулу Ранжела, принявшего такое решение: «Кто стал новыми врагами в XXI веке? Непривитые. [Власти] хотят заставить людей вакцинироваться и во имя этого блага ограничивают общественные свободы, задерживают людей на улицах, площадях, закрывают пляжи, устанавливают локдауны. Никогда бы не подумал, что стану свидетелем таких злоупотреблений». Судья назвал рестрикции «санитарной диктатурой».
В суд обратилась жительница города, которая сочла, что указ мэрии нарушает ее конституционные права. Судья постановил, что о неправомерности требования предоставить ковид-паспорт должны быть уведомлены местная полиция и представители вооруженных сил, которым следует «обеспечить право всех граждан на свободное перемещение».
Непривитым ограничили доступ к достопримечательностям, в музеи, парки аттракционов в Рио-де-Жанейро в августе. С сентября список мест, куда горожане не могли попасть без сертификата о вакцинации, расширился. В него вошли спортзалы, театры и кинотеатры, цирки, развлекательные и деловые мероприятия.
В Бразилии примерно 89 млн жителей полностью вакцинированы от коронавируса, около 145,7 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок. По числу зарегистрированных случаев COVID-19 страна занимает третье место в мире – почти 21,4 млн человек. По количеству летальных исходов – второе (более 596 тысяч).