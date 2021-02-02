Мэрилин Мэнсон оказался в центре скандала – его обвиняют в насилии

Напомним, в 2018 году Вуд публично рассказала о том, что пережила домашнее насилие, однако тогда никаких имен знаменитость называть не стала:
–Это был ментальный, физический и сексуальный абьюз, который начался почти незаметно, но потом стал нарастать. Дошло до того, что моей жизни угрожали, я подвергалась мощному газлайтингу и просыпалась рядом с мужчиной, который говорил, что любит меня, насилуя при этом то, что ему казалось моим бессознательным телом.
Однако недавно стало известно, кто этот человек, который издевался над актрисой.
– Имя моего обидчика – Брайан Уорнер, также известный публике как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно обращался со мной. Мне промывали мозги и вынуждали прогибаться. Но я завязала с этой жизнью в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Теперь я хочу разоблачить этого опасного человека и докричаться до индустрий, которые во всем ему потакают, до того, как он разрушит еще несколько жизней. Я выступаю на стороне многочисленных жертв, которые больше не будут молчать, – написала Вуд.
Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд начали встречаться в 2007 году. Тогда девушке было 19 лет. В начале 2010-го они решили пожениться, но разорвали помолвку и отношения спустя семь месяцев.
К слову, во времена романа с Вуд Мэнсон однажды признался в интервью, что каждый день мечтал о том, чтобы «разбить ей череп кувалдой», но на тот момент этим словам никто не придавал особого значения. Агенты исполнителя маскировали шокирующие слова Мэнсона под рекламную кампанию, посвященную новым композициям.
Через некоторое время после заявления Вуд к ней присоединились еще несколько девушек. Сообщается, что одну из них Мэнсон накачивал наркотиками, связывал и насиловал, другую избивал и швырял об стену, третья также рассказала о пережитом моральном и физическом насилии.
В результате 2 февраля стало известно, что лейбл Мэрилина Мэнсона Loma Vista Recordings, с которым он сотрудничал с 2015 года, объявил о разрыве контракта с музыкантом.
Исполнитель молчать не стал и прокомментировал обвинения на своей личной странице в Instagram.
– Очевидно, мое творчество и моя жизнь давно вызывали споры, но последние высказывания обо мне – это ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были по взаимному согласию с партнерами. Независимо от того, как и почему сейчас они решили исказить прошлое, это правда, – написал артист.
Фото: backgrid.com, instagram.com/evanrachelwood, instagram.com/marilynmanson