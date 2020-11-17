Знаменитая американская актриса Мерил Стрип прочитает рэп в новом фильме Райана Мерфи "Выпускной", который выйдет на платформе Netflix. Об этом сообщает Lenta.ru.
Картина станет киноадаптацией одноименного мюзикла. Режиссером выступил Райан Мерфи, создавший сериалы «Хор» и «Американская история ужасов». Мерфи увидел постановку в 2019 году и загорелся идеей создания фильма. Netflix поддержала идею режиссера, который уверен в успехе новой работы.
Главной темой фильма станет борьба с нетерпимостью, а в финале картины прозвучит песня о женщинах и их силе «Wear Your Crown». Режиссер рассказал, что изюминкой фильма станет момент, когда Мерил Стрип прочитает рэп.
- Она была так хороша, что мы сняли сцену с первого дубля, который доказывает: нет ничего, чего не смогла бы сделать Мерил Стрип, — поделился Мерфи.
Помимо Стрип, в фильме сыграют Николь Кидман, Джеймс Корден и Керри Вашингтон. Премьера кинокартины на Netflix состоится 11 декабря.
Фото: Кинопоиск
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Мерил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix
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