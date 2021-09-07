Mercedes-Benz представил электрический седан EQE

Новый автомобиль делит с флагманским EQS платформу и во многих отношениях является его уменьшенной версией. Хотя фирменная для суббренда лицевая черная панель на месте радиаторной решетки, за которой спрятан комплекс датчиков, и светотехника здесь оригинальные.Еще новинка получила оригинальные колесные диски, а также фирменный AMG-обвес. Но в остальном у них тот же обтекаемый силуэт, то же боковое остекление с дополнительными окошками сзади и безрамочные двери похожей формы.В аэродинамической эффективности разницы нет: обе модели имеют рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления в 0,20.В салоне Mercedes-Benz EQE по умолчанию установлены раздельные цифровая приборная панель и тачскрин мультимедиа, но за доплату его можно оснастить изогнутым экраном MBUX Hyperscreen, соединяющим под общим стеклом приборку, модуль информационно-развлекательной системы и OLED-дисплей для пассажира на переднем сиденье. Информационно-развлекательная система оснащена восьмиядерным процессором и 24 гигабайтами оперативной памяти. При этом для пассажира спереди предусмотрен отдельный 12,3-дюймовый экран с доступом в интернет. Под стеклом «гиперэкрана» установлено 12 актуаторов для обеспечения обратной связи за счет щелчков или вибрации после нажатия, причем ее интенсивность зависит от силы нажатия на экран. Кроме того, в состав современного комплекса входит специальная камера, которая следит за направлением взгляда водителя.Среди других инновационных технологий в EQE присутствует сканер отпечатков пальцев и навигация с поддержкой дополненной реальности.Как уверяет производитель, по внутреннему пространству EQE обгоняет E-класс. В частности, общая длина салона больше на 80 мм.С новинкой лифтбек EQS поделился электроприводом передних дверей и даже опционными фарами Digital Light, которые могут рисовать на дороге подсказки для водителя в виде стрелок и символов.Поначалу у машины будет две версии. Пока показана первая, самая простая модификация EQE 350 с отдачей единственного двигателя в 215 кВт (292 л.с.) и 530 Нм. Синхронный электромотор с постоянными магнитами и двумя обмотками по три фазы входит в состав модуля eATS и установлен на задней оси. Батарея с используемой емкостью в 90 кВтч обеспечивает седану пробег на зарядке от 545 до 660 км (цикл WLTP) в зависимости от комплектации.Позднее в гамму EQE войдут заряженная вариация мощностью около 500 кВт (680 л.с.) и модификации с полным приводом, у которых модуль eATS добавлен спереди.Фото: скриншот видео