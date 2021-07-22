Немецкая компания Mercedes-Benz приняла решение с 2025 года полностью перейти на производство машин на электромоторах, передает Bloomberg.
– Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут на электрический транспорт. Этот шаг знаменует собой глубокое перераспределение капитала, – обратил внимание Ола Каллениус, председатель совета директоров Daimler, в состав которого входит Mercedes-Benz.
Автопроизводитель отметил, что к 2025 году на гибридные и полностью электрические машины будет приходиться по меньшей мере половина мировых продаж этого вида транспорта. Отмечается, что устанавливать электромоторы быстрее будут на машины из люксового сегмента, поскольку автолюбители, отдающие предпочтение таким транспортным средствам, обладают большей покупательной способностью.
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Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электрокары в 2025 году
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