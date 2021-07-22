Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электрокары в 2025 году

обратил внимание, в состав которого входит Mercedes-Benz.Автопроизводитель отметил, что к 2025 году на гибридные и полностью электрические машины будет приходиться по меньшей мере половина мировых продаж этого вида транспорта. Отмечается, что устанавливать электромоторы быстрее будут на машины из люксового сегмента, поскольку автолюбители, отдающие предпочтение таким транспортным средствам, обладают большей покупательной способностью.