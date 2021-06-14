Мэра Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

Вечером 12 июня в Ставропольском крае глава Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу после того, как неудачно упал с самоката. Его госпитализировали и прооперировали. Курбатова транспортировали в Москву, сейчас он находится на лечении в госпитале имени Бурденко, его состояние стабильно тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
В минувшую субботу стало известно, что глава города Кисловодск неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Курбатову сделали хирургическую операцию, он был в реанимации. В воскресенье мэрия Кисловодска сообщила, что состояние больного стабилизировалось, но оно по-прежнему тяжелое. Врачи ввели его в искусственную кому, было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
– Транспортировка в Москву спецбортом прошла успешно, ухудшений нет. Он по-прежнему находится в искусственной коме, в стабильно тяжелом состоянии. Необходимости во второй операции нет, врачи госпиталя имени Бурденко наблюдают за ним, – сказал собеседник агентства.
Травмирование в результате падения с электросамокатов – важный вопрос для общества. В Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы планируют ограничить быстроту передвижения.
В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с кикшеринговыми компаниями – оно подразумевает запрет на движение электросамокатов в историческом центре города. На туристических улицах и около достопримечательностей скорость ограничивается 10 километрами в час. Такое правило будет действовать до 12 июня, на следующий день скорость на этих участках ограничат 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов – 20 километров в час. Несовершеннолетним и нетрезвым людям запретили пользоваться сервисом аренды электросамокатов.
Фото портала Администрации Кисловодска
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Мэра Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
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