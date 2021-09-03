Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Мэр Рима решила бороться с нашествием кабанов в столице

Мэр Рима решила бороться с нашествием кабанов в столице

Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в прокуратуру с заявлением об ответственности столичного региона Лацио за "массовое присутствие" кабанов в черте столицы Италии. Об этом информирует газета La Repubblica.

@robertogiancola0

♬ suono originale - roberto giancola

Обмен критикой между Раджи и чиновниками Лацио происходил несколько недель. Наконец власти Рима сделали официальное заявление. 

В нем говорится, что "неконтролируемое наличие диких животных" – следствие невыполнения регионами своих обязанностей и несоблюдения планов хозяйственной деятельности.

Раджи считает, что непосредственно регионы должны обеспечить контроль над дикой фауной, в том числе на территориях, где охота запрещена. Кроме того, по мнению мэра Рима, региональные власти должны определить структуры для приема живых зверей, которые подлежат отлову в рамках контроля численности.

Власти Лацио сообщили, что контроль над дикими видами на территориях, не попадающих в границы агролесоводческих и пастбищных угодий, является обязанностью территориально соответствующих муниципалитетов. Эти нормы законов были изменены еще месяц назад. 

По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в Италии насчитывается 2,3 миллиона кабанов. Представитель ассоциации также отметил, что дикие животные, в том числе кабаны, становятся причиной десятка тысяч ДТП на итальянских дорогах. 

Видео: tiktok.com/@robertogiancola
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы