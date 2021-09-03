Мэр Рима решила бороться с нашествием кабанов в столице

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Обмен критикой между Раджи и чиновниками Лацио происходил несколько недель. Наконец власти Рима сделали официальное заявление.
В нем говорится, что "неконтролируемое наличие диких животных" – следствие невыполнения регионами своих обязанностей и несоблюдения планов хозяйственной деятельности.
Раджи считает, что непосредственно регионы должны обеспечить контроль над дикой фауной, в том числе на территориях, где охота запрещена. Кроме того, по мнению мэра Рима, региональные власти должны определить структуры для приема живых зверей, которые подлежат отлову в рамках контроля численности.
Власти Лацио сообщили, что контроль над дикими видами на территориях, не попадающих в границы агролесоводческих и пастбищных угодий, является обязанностью территориально соответствующих муниципалитетов. Эти нормы законов были изменены еще месяц назад.
По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в Италии насчитывается 2,3 миллиона кабанов. Представитель ассоциации также отметил, что дикие животные, в том числе кабаны, становятся причиной десятка тысяч ДТП на итальянских дорогах.
Видео: tiktok.com/@robertogiancola