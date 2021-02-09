Мэр Минска призвал граждан к уборке снега во дворах и рассказал, почему сегодня в городе были 10-балльные пробки

Сегодня Президент принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Одна из актуальных тем – уборка снега. По итогам доклада Владимир Кухарев рассказал журналистам, как организована работа коммунальных служб, и призвал не удивляться погодным условиям:



– Мы находимся в зимних условиях. И как-то постоянно говорим о том, что ждем зимы, а с первым снегом говорим о неудобствах. Все знали, что сегодня будет обильный снег, коммунальные службы были подготовлены: с самого утра работает около 750 единиц техники. Естественно, есть затруднения, связанные с тем, что в час пик на дорогах находится большое количество машин. Это не всегда способствует тому, чтобы колонны техники, которые расчищают снег, работали в полном объеме. Сейчас ситуация уже в рабочем режиме.



По словам Владимира Кухарева, кольцевая, проспекты, основные магистрали уже находятся в «рабочем состоянии», а вот в расчистке придворовых территорий городские власти призывают принять активное участие жителей Минска. Дело в том, что большое количество автомобилей во дворах не позволяет технике своевременно убирать снег.



– Хотелось бы, чтобы жители приняли самое активное участие. Со стороны коммунальных служб в Telegram-каналах обозначены точки, где выдается инвентарь. Все, что надо, город сделает. Осталось только всем вместе выйти и в кратчайшие сроки привести дворовые территории в порядок.



Мэр Минска также прокомментировал 10-балльные пробки, которые сегодня утром наблюдались в городе. По его словам, коммунальные службы были подготовлены к нынешним погодным условиям. В то же время пробки на кольцевой дороге, например, были в первую очередь из-за многочисленных ДТП. Владимир Кухарев обращает внимание: водителей предупреждают о том, чтобы в такую погоду они были более внимательны, однако далеко не все из них аккуратно ведут себя на дороге.



– Любая авария, которая сейчас происходит, приводит к пробкам. Из-за снега пробок не было. Вчера были даны поручения ГАИ, которая контролировала ситуацию и своевременно выезжала, чтобы минимизировать последствия сложных ситуаций и ускорить движение. Хотелось бы призвать жителей города к аккуратному движению на личных автомобилях, чтобы предотвратить аварийные ситуации.