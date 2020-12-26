Меньше недели до Нового года: топ-10 фильмов для праздничного настроения

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Рождественская история

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Один дома

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Новогодний корпоратив

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Дед Мороз. Битва магов

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Тариф новогодний

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Ёлки последние

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Рождественские хроники

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Полярный экспресс





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Накануне праздников этот фильм точно оценят юные зрители. Сказка снята по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга (автора «Джуманджи»). По Америке мчится поезд, который за рождественскую ночь должен собрать детей и доставить их в гости к Санте во что бы то ни стало. В этой доброй сказке вера мальчика в волшебство возрождается в путешествии на Северный полюс.

Гринч – похититель Рождества

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Окунитесь в атмосферу бессмертного произведения Чарльза Диккенса о доброте, дружбе и любви. Рождественская классика получила новую жизнь в эффектной анимации Роберта Земекинса. Образ старого ворчуна Скруджа, который презирает все, кроме денег, воплотил в жизнь Джим Керри. Ночью в Сочельник трое призраков Рождества перевоспитывают старика, показывая ему, каких радостей жизни он лишается в погоне за материальным благом.Расписывать сюжет здесь бессмысленно: все реплики героев этого фильма мы знаем наизусть. Просмотр этой комедии и мелодрамы стал полноценной новогодней традицией – она может посоревноваться разве что с шампанским, мандаринками, оливье и поздравительной речью президента. Даже если вы из тех индивидуумов, которые не понимают, о чем речь, и скептически относитесь к советскому кинематографу, включите «Ирония судьбы, или С легким паром» (и не забудьте про вторую часть с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским) на фоне во время подготовки праздничного стола. Праздничное настроение точно постучится в ваш дом. Напомним, «Ирония судьбы», снятая в 1975 году, впервые была показана 1 января 1976-го. В тот момент за трогательной и забавной новогодней историей Нади и Жени наблюдали миллионы человек по всему Союзу.Конкурировать с советским фильмом может разве что «Один дома». Кончено, сыгравший главную роль Маколей Калкин уже взрослый и совсем не тот изобретательный белокурый мальчишка с ангельской внешностью. Но для всех он так и остался десятилетним Кевином, которого родители (на свой страх и грех) оставили на Рождество в одиночестве. Эту комедию точно смотрели все. Но поражает, что при каждом новом просмотре смеешься будто в первый раз.Задорная новогодняя комедия с Дженнифер Энистон в роли гендиректора не только сделает ваш день и поднимет настроение, но и поможет посмотреть на новогодние корпоративы и вечеринки с другого ракурса. Брат героини Энистон узнает, что его компания на грани разорения и закрытия, он принимается ее спасать. Правда, избирает немного странный план – провести новогодний корпоратив и пригласить туда потенциального инвестора. В итоге вечеринка проходит совсем не по запланированному сценарию.Семейное новогоднее фэнтези режиссера Александра Войтинского пропитано волшебством и магией. Сюжет рассказывает про борьбу Деда Мороза и его злого братца-колдуна, который планирует захватить всю планету. В круговорот попадает и простая девочка Маша, которая постоянно жалуется на жизнь, мучается кошмарами и очень одинока. Снежным днем в центре города она встречает настоящих волшебников и вместе с ними попадает в секретную корпорацию, где и знакомится с Дедом Морозом. Он возглавляет целую армию магов, управляет снегом и льдом и охраняет Землю от зла.Каждый мечтает, чтобы новогодняя ночь была наполнена волшебством, чудесами и сюрпризами. Все это случилось благодаря гаджетам, но не обошлось и без Деда Мороза. Так, случайный звонок на незнакомый номер становится судьбоносным и переворачивает с ног на голову не только праздник, но и жизнь главных героев.Восемь праздников (2010–2018) зрители встречали в компании Ивана Урганта и Сергея Светлакова. «Елки» за эти годы киноленты превратились в аналог салата оливье. Благодаря фильмам мы узнали о теории шести рукопожатий, подтянули знания по географии и усвоили, что нельзя полагаться только на Деда Мороза. 2018-й стал последним для кинофраншизы: поэтому прежде чем посмеяться над последним фильмом (там, помимо привычных актеров, будут Дмитрий Нагиев и Александра Головина), пересмотрите и остальные. Тогда Новый год вы встретите в задорном настроении и с верой в чудо.В канун Рождества брат с сестрой – Кейт и Тедди – собираются заснять на видео появление Санты (его исполнил Курт Рассел). Их задумка выливается в необыкновенное приключение, которое маленьким непоседам даже и не снилось. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти любимый праздник. Есть и вторая часть фильма: ребята подрастают и их поджидают уже совсем не такие приключения, причем на Северном полюсе.Это добрая комедийная сказка для просмотра всей семьей. Жители сказочного города Ктограда любят Рождество, и каждый год украшают дома, готовят подарки и отмечают с размахом. Только одно существо категорически против праздника – злой зеленокожий Гринч. Когда-то маленького Гринча оскорбляли все горожане из-за его нестандартного внешнего вида, он обиделся на всех и изолировался в горах. Там он и живет вместе со своим единственным приятелем, псом Максом. Гринч ненавидит все вокруг, особенно когда люди радуются приближающемуся Рождеству. Поэтому он решает уничтожить праздник навсегда. Получится ли у него это?