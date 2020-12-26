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  2. Меньше недели до Нового года: топ-10 фильмов для праздничного настроения

Меньше недели до Нового года: топ-10 фильмов для праздничного настроения

Украсить елку и дом, определиться с подарками и праздничным меню, составить новогодний play-list, сварить какао или глинтвейн и включить атмосферный фильм – вот идеальный рецепт для новогоднего настроения. А пока вы окунаетесь в эти приятные хлопоты, мы составили классную киноподборку. В ней – добрые, фантастические, сказочные фильмы: как раз такие, которые хочется посмотреть снежным вечером. 

Фото: activityedu.ru

Рождественская история

Окунитесь в атмосферу бессмертного произведения Чарльза Диккенса о доброте, дружбе и любви. Рождественская классика получила новую жизнь в эффектной анимации Роберта Земекинса. Образ старого ворчуна Скруджа, который презирает все, кроме денег, воплотил в жизнь Джим Керри. Ночью в Сочельник трое призраков Рождества перевоспитывают старика, показывая ему, каких радостей жизни он лишается в погоне за материальным благом. 

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Ирония судьбы, или С легким паром

Расписывать сюжет здесь бессмысленно: все реплики героев этого фильма мы знаем наизусть. Просмотр этой комедии и мелодрамы стал полноценной новогодней традицией – она может посоревноваться разве что с шампанским, мандаринками, оливье и поздравительной речью президента. Даже если вы из тех индивидуумов, которые не понимают, о чем речь, и скептически относитесь к советскому кинематографу, включите «Ирония судьбы, или С легким паром» (и не забудьте про вторую часть с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским) на фоне во время подготовки праздничного стола. Праздничное настроение точно постучится в ваш дом. Напомним, «Ирония судьбы», снятая в 1975 году, впервые была показана 1 января 1976-го. В тот момент за трогательной и забавной новогодней историей Нади и Жени наблюдали миллионы человек по всему Союзу. 

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Один дома

Конкурировать с советским фильмом может разве что «Один дома». Кончено, сыгравший главную роль Маколей Калкин уже взрослый и совсем не тот изобретательный белокурый мальчишка с ангельской внешностью. Но для всех он так и остался десятилетним Кевином, которого родители (на свой страх и грех) оставили на Рождество в одиночестве. Эту комедию точно смотрели все. Но поражает, что при каждом новом просмотре смеешься будто в первый раз. 
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Новогодний корпоратив

Задорная новогодняя комедия с Дженнифер Энистон в роли гендиректора не только сделает ваш день и поднимет настроение, но и поможет посмотреть на новогодние корпоративы и вечеринки с другого ракурса. Брат героини Энистон узнает, что его компания на грани разорения и закрытия, он принимается ее спасать. Правда, избирает немного странный план – провести новогодний корпоратив и пригласить туда потенциального инвестора. В итоге вечеринка проходит совсем не по запланированному сценарию. 
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Дед Мороз. Битва магов

Семейное новогоднее фэнтези режиссера Александра Войтинского пропитано волшебством и магией. Сюжет рассказывает про борьбу Деда Мороза и его злого братца-колдуна, который планирует захватить всю планету. В круговорот попадает и простая девочка Маша, которая постоянно жалуется на жизнь, мучается кошмарами и очень одинока. Снежным днем в центре города она встречает настоящих волшебников и вместе с ними попадает в секретную корпорацию, где и знакомится с Дедом Морозом. Он возглавляет целую армию магов, управляет снегом и льдом и охраняет Землю от зла. 
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Тариф новогодний 

Каждый мечтает, чтобы новогодняя ночь была наполнена волшебством, чудесами и сюрпризами. Все это случилось благодаря гаджетам, но не обошлось и без Деда Мороза. Так, случайный звонок на незнакомый номер становится судьбоносным и переворачивает с ног на голову не только праздник, но и жизнь главных героев. 
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Ёлки последние 

Восемь праздников (2010–2018) зрители встречали в компании Ивана Урганта и Сергея Светлакова. «Елки» за эти годы киноленты превратились в аналог салата оливье. Благодаря фильмам мы узнали о теории шести рукопожатий, подтянули знания по географии и усвоили, что нельзя полагаться только на Деда Мороза. 2018-й стал последним для кинофраншизы: поэтому прежде чем посмеяться над последним фильмом (там, помимо привычных актеров, будут Дмитрий Нагиев и Александра Головина), пересмотрите и остальные. Тогда Новый год вы встретите в задорном настроении и с верой в чудо. 

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Рождественские хроники

В канун Рождества брат с сестрой – Кейт и Тедди – собираются заснять на видео появление Санты (его исполнил Курт Рассел). Их задумка выливается в необыкновенное приключение, которое маленьким непоседам даже и не снилось. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти любимый праздник. Есть и вторая часть фильма: ребята подрастают и их поджидают уже совсем не такие приключения, причем на Северном полюсе. 

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Полярный экспресс

Накануне праздников этот фильм точно оценят юные зрители. Сказка снята по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга (автора «Джуманджи»). По Америке мчится поезд, который за рождественскую ночь должен собрать детей и доставить их в гости к Санте во что бы то ни стало. В этой доброй сказке вера мальчика в волшебство возрождается в путешествии на Северный полюс.

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Гринч – похититель Рождества

Это добрая комедийная сказка для просмотра всей семьей. Жители сказочного города Ктограда любят Рождество, и каждый год украшают дома, готовят подарки и отмечают с размахом. Только одно существо категорически против праздника – злой зеленокожий Гринч. Когда-то маленького Гринча оскорбляли все горожане из-за его нестандартного внешнего вида, он обиделся на всех и изолировался в горах. Там он и живет вместе со своим единственным приятелем, псом Максом. Гринч ненавидит все вокруг, особенно когда люди радуются приближающемуся Рождеству. Поэтому он решает уничтожить праздник навсегда. Получится ли у него это?

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