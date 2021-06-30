Меньше месяца до начала Олимпийских игр – в Токио рекорд по заражению коронавирусом

Как минимум 714 новых случаев COVID-19 выявили в японской столице за прошедшие сутки – это самый высокий показатель за последний месяц, пишет ТАСС.
Агентство сообщает, что в течение текущего месяца в Токио ежедневные показатели по заболеваемости коронавирусом держались на уровне 400–500 случаев в сутки. Однако примерно с середины прошлой недели это число стало увеличиваться.
Всего в Японии с начала пандемии выявили около 800 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 14,7 тысячи человек.
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура подчеркнул, что властей беспокоит рост числа граждан, которым понадобилась госпитализация.
Напомним, что в Токио до недавнего времени действовал режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19, сейчас (до 11 июля) применяется режим усиленных мер по борьбе с инфекцией.
Фото: pixabay.com
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