Меньше, чем за минуту. Илья Шиманович взял золото Кубка Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом

Илья Шиманович. Архивное фото

Не будем тянуть интригу – 100 м брассом Илья Шиманович проплыл всего лишь за 59,97 секунд. На втором месте – Антон Кнышев из Гомельской области (1 минута 03,80 секунд). Замыкает тройку лидеров житель Минска Дмитрий Павловец – он показал результат в 1 минуту 03,92 секунд.А теперь – о том, кто занял места на пьедестале по итогам заплыва на 200 м баттерфляем. На первом месте – Виктория Шинкарева из Брестской области (2 минуты 21,04 секунд). Серебро у представительницы Брестской области Алеси Игнатович (2 минуты 25,17 секунд). А третье место заняла Маргарита Полешук из Минска (2 минуты 25,30 секунд).В старте на 50 м на спине первенствовал минчанин Виктор Стаселович. Его результат – 24,98 секунд. Второе место занял Никита Цмыг из Могилевской области – 25,04 секунд. Бронзу взял Иван Адамчук из Брестской области – 26,06 секунд.