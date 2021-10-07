SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Меньше 1000 долларов за тысячу кубометров: газ в Европе резко подешевел

Меньше 1000 долларов за тысячу кубометров: газ в Европе резко подешевел

На торгах 7 октября цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 сентября, пишет ТАСС.


Агентство уточняет, что цена опускалась до $973 за тысячу кубометров. Индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.

На открытии сегодняшних торгов стоимость газа в Европе уже продемонстрировала тенденцию к снижению: тысяча кубов оценивалась в 1250–1280 долларов. Напомним, что 6 октября фьючерсы показали небывалый скачок роста до 1900 долларов, но в тот же день обрушились на 600 долларов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы