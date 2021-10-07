Меньше 1000 долларов за тысячу кубометров: газ в Европе резко подешевел

Агентство уточняет, что цена опускалась до $973 за тысячу кубометров. Индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.На открытии сегодняшних торгов стоимость газа в Европе уже продемонстрировала тенденцию к снижению: тысяча кубов оценивалась в 1250–1280 долларов. Напомним, что 6 октября фьючерсы показали небывалый скачок роста до 1900 долларов, но в тот же день обрушились на 600 долларов.