Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Арминию» в поединке чемпионата Германии по футболу

Матчем в Менхенгладбахе накануне завершился четвертый тур чемпионата Германии по футболу. Местная «Боруссия» одержала победу над «Арминией» из Билефельда, тем самым прервав свою трехматчевую безвыигрышную серию на старте сезона (одна ничья, два поражения).
Вопреки прогнозам, «Боруссия» начала этот чемпионат крайне неудачно, из-за чего увязла в нижней половине турнирной таблицы. Но в отчетной игре одна из лучших команд Германии наконец открыла счет своим победам в нынешнем розыгрыше бундеслиги.
Голевой дубль сделал Ларс Штиндль (35-я, 69-я минуты), а еще один мяч в составе «Боруссии» на свой счет записал Денис Закариа (72). Что же касается «Арминии», то она ответила лишь точным ударом Масаи Окугавы (45+2).
Остальные матчи тура, сыгранные 11–12 сентября, закончились так: «Байер» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:4, «Лейпциг» – «Бавария» – 1:4, «Гройтер Фюрт» – «Вольфсбург» – 0:2, «Унион» – «Аугсбург» – 0:0, «Фрайбург» – «Кельн» – 1:1, «Хоффенхайм» – «Майнц» – 0:2, «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – «Штутгарт» – 1:1, «Бохум» – «Герта» – 1:3.
Турнирную таблицу возглавляет «Вольфсбург», который выиграл все четыре проведенных матча и, соответственно, имеет 12 баллов. Ближайшими преследователями «волков» являются «Бавария» (10 очков), дортмундская «Боруссия» (9), «Майнц» (9) и «Фрайбург» (8).
В списке бомбардиров лидирует польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший шесть мячей.
Фото: facebook.com/borussia.global