Менее четверти площадей зерновых осталось убрать в Беларуси

В Беларуси осталось убрать менее четверти площадей зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы, гречихи и проса), передает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 13 августа эти культуры убраны с 1,68 млн га, что составляет 76,5% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 93,7% площадей (316,4 тыс. га). В Гомельской области убрано 87,1% площадей от плана (296,3 тыс. га), Гродненской – 85,6% (272,7 тыс. га), Минской – 81% (392,8 тыс. га), Могилевской – 61,8% (207,8 тыс. га), Витебской – 51,5% (194,6 тыс. га).

Всего по стране намолочено 6,365 млн т зерна при средней урожайности 37,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,9 ц/га). Минская область преодолела рубеж в 1,5 млн т зерна, Брестская и Гродненская – в 1 млн т.

Лен вытереблен на 39,2 тыс. га (80,5% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 12,2 тыс. га (31,1% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 0,65 тыс. га, заготовлено 2,32 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 737,6 тыс. га (90,1% от плана). Заготовлено 724,5 тыс. т сена (71,7% от плана), 12,507 млн т сенажа (99,3%) и 551,5 тыс. т силоса (2,88%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,8% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа – 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена – 1,01 млн т.