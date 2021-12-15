Менее 29 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

– уточняется в сообщении.При этом за все время подтверждено 10 103 160 случаев заражения COVID-19.Кроме того, за последние 24 часа коронавирус в стране унес жизни 1142 пациентов. Общее число летальных исходов в России составило 292 891.За прошедшие сутки в РФ полностью вылечились 35 633 пациента, за все время – 8 839 633 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.