Менее 29 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 28 363 пациентов. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
При этом за все время подтверждено 10 103 160 случаев заражения COVID-19.
Кроме того, за последние 24 часа коронавирус в стране унес жизни 1142 пациентов. Общее число летальных исходов в России составило 292 891.
За прошедшие сутки в РФ полностью вылечились 35 633 пациента, за все время – 8 839 633 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.