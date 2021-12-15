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  2. Менее 29 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Менее 29 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 28 363 пациентов. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.


"За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.

При этом за все время подтверждено 10 103 160 случаев заражения COVID-19.

Кроме того, за последние 24 часа коронавирус в стране унес жизни 1142 пациентов. Общее число летальных исходов в России составило 292 891.

За прошедшие сутки в РФ полностью вылечились 35 633 пациента, за все время – 8 839 633 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.
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Фото: РЕЙТЕР
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