Менее 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

, – приводятся актуальные данные в сообщении.За все время положительный результат теста на COVID-19 стране получили 6 901 152 человека. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.Отмечается, что за последние 24 часа инфекция унесла жизни 792 граждан. За весь период умерли 182 429 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19.