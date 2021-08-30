Менее 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 18 325 человек. За все время 6 901 152 пациентам был поставлен диагноз COVID-19. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
– За последние сутки в России в 85 регионах зафиксировано 18 325 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе выявлено активно 1360 (7,4%) без клинических проявлений, – приводятся актуальные данные в сообщении.
За все время положительный результат теста на COVID-19 стране получили 6 901 152 человека. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.
Отмечается, что за последние 24 часа инфекция унесла жизни 792 граждан. За весь период умерли 182 429 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19.