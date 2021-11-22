Мендкович: Варшава пытается возложить на Минск ответственность за миграционный кризис

Таким мнением поделился политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Ситуацию с беженцами специалист назвал предлогом для нагнетания обстановки.
– Мы видим, что есть возможность принять беженцев, доставить их воздухом в Германию и на этом закончить проблему. Ряд местных правительств готовы их принять. Тем не менее ни Берлин, ни Варшава, ни ЕС не делают каких-то реальных шагов в этом направлении. Они не хотят решить проблему беженцев. Хотя она их тоже раздражает. Они хотят изыскать повод для нового витка санкций и антибелорусских мер, вводимых на официальном уровне. Не потому что Беларусь что-то делает, а потому что нынешний статус Беларуси, ее сотрудничество с Россией и ее отказ войти в качестве сателлита в сферу влияния США и НАТО раздражают европейских политиков. Варшава пытается возложить на Минск ответственность за миграционный кризис и, соответственно, изыскивает поводы для новых агрессивных мер. И они направлены уже не против беженцев, которые стали жертвами полицейской жестокости, а против официального Минска, – озвучил точку зрения он.
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