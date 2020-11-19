Число предварительных заказов и покупок первого тома мемуаров Барака Обамы «Земля обетованная» превысило 880 тысяч во всех форматах в США и Канаде, пишет CNN.
Как уточнили в издательстве Penguin Random House, это «самый большой объем продаж в первый день для любой книги, когда-либо изданной» компанией. И это не предел – для США и Канады напечатали более трех миллионов копий (только в твердой обложке).
От мемуаров ожидают больших высот – «Земле обетованной» прогнозируют успех бестселлера года. Ранее этот титул уже получила книга жены экс-президента Мишель «Становление».
Фото: Penguin Random House
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Мемуары Обамы бьют рекорды в первый день продаж. Книга экс-президента США может стать бестселлером года
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