Жена президента США Дональда Трампа Мелания решила написать мемуары о своей жизни в качестве первой леди. Об этом сообщает Tatler.
На данный момент Мелания ведет переговоры с издательством. По словам инсайдеров, Дональд Трамп всецело поддерживает эту идею.
Многие американские СМИ предположили, что мемуары Мелании могут стать ответом на книгу Стефани Уинстон Волкофф, бывшей ближайшей подруги и соратницы Мелании, которая после увольнения с должности ее советницы решила рассказать всю подноготную о жизни первой леди.
Книга Уинстон Волкофф вызвала большой скандал, и пресс-секретарю Мелании даже пришлось делать заявление, что все ее содержание – выдумки и сплетни.
Фото: Tatler
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Мелания Трамп ведет переговоры о написании мемуаров
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