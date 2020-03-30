Мехбат под командованием майора Максима Вольфовича приступил к тренировкам на полигоне

В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности, рассказали в Минобороны.

Отдельный механизированный батальон под командованием майора Максима Вольфовича совершенствует полевую выучку на 230-м общевойсковом полигоне.

— Совершив марш в назначенный район, военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады приступили к выполнению учебно-боевых задач, — рассказали в Минобороны.

После прибытия в район личным составом батальона проведен комплекс мероприятий по маскировке командного пункта, огневых средств, блиндажей и мест для проживания личного состава.

По словам комбата, одной из задач батальона является обнаружение диверсионно-разведывательных групп условного противника в полосе ответственности. Кроме этого, большой объем работы возложен на штаб батальона и командиров штатных приданных подразделений по сбору, обработке и анализу информации.

В ходе полевого выхода батальон выполняет задачи по поступающим вводным исходя из сложившейся обстановки.