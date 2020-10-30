Совет Евразийской экономической комиссии сегодня поручил Коллегии ЕЭК проработать с правительствами государств ЕАЭС, Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития предложение внедрить механизмы целевого финансирования догоняющих экономик ЕАЭС. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
Ия Малкина. Фото из Facebook-аккаунта
"Ранее Кыргызстан дополнительно внес в проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предложения о создании нового Института развития ЕАЭС, а также о внедрении механизмов и программ целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития, – написала Ия Малкина. – Для проработки этих инициатив была также создана специальная рабочая группа под руководством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева. Совместно со сторонами был подготовлен проект концепции создания института развития и поддержки ЕАЭС".
Ия Малкина добавила, что теперь в состав рабочей группы будут включены представители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Результаты этой работы будут представлены Совету ЕЭК.
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Механизмы целевого финансирования догоняющих экономик будут внедрены в ЕАЭС
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