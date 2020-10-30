Механизмы целевого финансирования догоняющих экономик будут внедрены в ЕАЭС

Ия Малкина. Фото из F

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, – написала Ия Малкина.Ия Малкина добавила, что теперь в состав рабочей группы будут включены представители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Результаты этой работы будут представлены Совету ЕЭК.