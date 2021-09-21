Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Механизм реализации гражданских и молодежных инициатив рассмотрят на совещании у Президента

Механизм реализации гражданских и молодежных инициатив рассмотрят на совещании у Президента

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания с руководством Совета Министров, на котором обсуждаются проекты указов социальной направленности. Отдельно на совещании рассмотрят новое направление работы – механизм реализации гражданских и молодежных инициатив на местах.
 

Президент прокомментировал:
 
– Идея хорошая, да и направлений такой работы множество. Это может быть участие граждан в обустройстве территорий своих городов и поселков, в ремонте памятников и обелисков. Молодежь могла бы реализовать проекты, направленные на патриотическое, интеллектуальное, духовное и физическое воспитание. Здесь должна быть выстроена системная работа на перспективу. Это и наш идеологический вектор.
 
По словам Главы государства, при этом нужно обеспечить постоянное сопровождение данной работы на уровне Совета Министров, Парламента и особенно на уровне местных исполнительных и распорядительных органов.
 
– Мы должны абсолютно четко понимать, как будет проходить отбор проектов, кто получит средства, как будет контролироваться их распределение и использование.
 
Белорусский лидер подчеркнул, что за выполнением принятых на совещании решений будет установлен строгий контроль. Он потребовал  также обеспечить качественное и широкое информационное освещение рассматриваемых тем.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы