Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды

Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую на улицах Нью-Йорка, куда они с мужем отправились в путешествие, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Пара впервые вышла появилась на людях после рождения малышки Лилибет.Дама была замечена в черной водолазке, брюках, длинном пальто и туфлях на каблуках. Ее макияж глаз был выполнен в технике "smoky eyes", а на губы она нанесла яркий блеск для губ. Лицо слегка сияло - знаменитость использовала и хайлайтер. Прическа получилась сдержанной: волосы Меган собрала в пучок.Визажистка Лаура Кей проанализировала образ герцогини и заявила, что она специально появилась с ярким мейкапом, чтобы продемонстрировать уверенность в себе.- подчеркнула она.Звездный парикмахер Том Смит, в свою очередь, обратил внимание на скромную прическу Маркл. Он посчитал, что это сделано с целью переключить внимание с себя на мероприятие.