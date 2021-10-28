Меган Маркл рассказала о своей детской книге «Скамейка»

Супруга принца Гарри Меган Маркл записала ролик в поддержку своей детской книги «Скамейка». Об этом сообщает издание Tatler.
Видео опубликовано на YouTube-канале Brightly Storytime, который относится к издательскому дому Penguin Random House.
Герцогиня Сассекская прочитала отрывок из произведения и поблагодарила художника Кристиана Робинсона, который создал акварельные иллюстрации к нему. Видеоролик был записан на территории особняка Гарри и Меган в Санта-Барбаре.
– Я написала это стихотворение для моего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли им насладиться, – рассказала герцогиня.
Меган также поделилась, что в своем произведении она хотела запечатлеть «особую связь между отцом и сыном».
– Надеюсь, вам понравилась "Скамейка". Я рада, что смогла поделиться с вами этой историей. А теперь надеюсь, что каждый из вас сможет найти свою особенную скамейку, или стул, или небольшой тихий уголок. Просто место, которое что-то значит для вас, – обратилась к юным зрителям в конце видео герцогиня Сассекская.
«Скамейка» вышла 8 июня этого года и за короткое время успела занять первое место в списке бестселлеров по версии New York Times среди детских книг с картинками.
Видео: Brightly Storytime