Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл написала свою первую книгу. Об этом сообщает Tatler.ru.
Произведение для детей под названием «Скамейка» рассказывает об особенной связи отцов и сыновей через взгляд матери. При ее написании Меган вдохновлялась отношениями герцога Сассекского и их сына Арчи.
По словам самой Меган, «Скамейка» началась как стихотворение, которое она написала для своего мужа в День отца. Позже оно превратилось в эту историю.
За визуальное оформление книги отвечал художник Кристиан Робинсон. Он добавил в произведение акварельные иллюстрации, которые транслируют тепло, радость в отношениях между отцами и сыновьями из всех слоев общества.
Герцогиня Сассекская надеется, что книга будет близка каждой семье.
Издание будет выпущено и в аудиоверсии. Бумажный формат можно приобрести в США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и ЮАР.
Фото: instagram.com/theartoffun
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Меган Маркл написала книгу для детей
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