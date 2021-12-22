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  2. Меган Маркл может стать свидетелем по делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании

Меган Маркл может стать свидетелем по делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании

Супругу принца Гарри Меган Маркл могут вызвать в суд для дачи показаний по делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет издание Super.ru


Отмечается, что в этом слушании герцогиня Сассекская может выступить на стороне обвинения.

Пригласил супругу принца Гарри адвокат Дэвид Бойс, который представляет в суде интересы истца Вирджинии Джуффре. Именно она выдвинула обвинения против любимого сына Елизаветы II.

Свой выбор адвокат объяснил тем, что Меган – человек, который не будет молчать, если знает правду. К тому же она близко общалась с принцем Эндрю и может знать некоторые факты о его личной жизни. 

Ранее мы подробно рассказывали об обвинении в изнасилованиях, предъявленном принцу Эндрю. Читайте в материале по ссылке.  
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Фото: РЕЙТЕР
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