Меган Маркл может стать свидетелем по делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании

Супругу принца Гарри Меган Маркл могут вызвать в суд для дачи показаний по делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет издание Super.ru.
Отмечается, что в этом слушании герцогиня Сассекская может выступить на стороне обвинения.
Пригласил супругу принца Гарри адвокат Дэвид Бойс, который представляет в суде интересы истца Вирджинии Джуффре. Именно она выдвинула обвинения против любимого сына Елизаветы II.
Свой выбор адвокат объяснил тем, что Меган – человек, который не будет молчать, если знает правду. К тому же она близко общалась с принцем Эндрю и может знать некоторые факты о его личной жизни.
Ранее мы подробно рассказывали об обвинении в изнасилованиях, предъявленном принцу Эндрю. Читайте в материале по ссылке.