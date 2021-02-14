В Королевской семье Великобритании радостная новость. Принц Гарри и его жена Меган Маркл ожидают рождения второго ребенка. Об этом сообщил королевский репортер Омид Скоби со ссылкой на пресс-секретаря пары.
- Мы подтверждаем, что герцогиня Сассекская беременна во второй раз. Гарри и Меган очень рады поделится этой новостью, - сообщил пресс-секретарь герцогов.
Для Королевы Елизаветы II это будет десятый правнук.
В честь радостного события пара поделилась совместной фотографией, которую сделал их друг - фотограф Мисан Гарриман.
Ранее в одном из интервью герцогиня Сассекская рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш. По словам Меган это событие стало для них с Гарри "почти непереносимым горем".
- Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго, - поделилась она.
Напомним, после объявления об окончании своих королевских обязанностей, принц Гарри и Меган Маркл переехали из Лондона в Калифорнию. Там герцоги приобрели собственный дом в Санта - Барбаре и вдалеке от папарацци растят их годовалого сына Арчи.
Фото: twitter.com/scobie
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Меган Маркл беременна во второй раз
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