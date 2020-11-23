Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

В прошлом году, когда Медведев дебютировал на Итоговом турнире ATP, он проиграл все три встречи группового этапа и уехал из Лондона несолоно хлебавши. Но в этот раз престижные соревнования сложились более чем удачно для него. По пути в финал теннисист из России выиграл все четыре проведенных матча, последовательно огорчив представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:4), серба Новака Джоковича (6:3, 6:3), аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3) и испанца Рафаэля Надаля (3:6, 7:6, 6:3). А в титульном поединке справился и с Домиником Тимом. Стоит отметить, что россиянин стал первым теннисистом в истории, кому удалось обыграть на Итоговом турнире всех представителей топ-3 мирового рейтинга.Тим, тоже здорово выглядевший на соревнованиях в Лондоне, благодаря брейку в пятом гейме оставил за собой первый сет финала.Да и во второй партии, казалось, контролировал ситуацию. Чуть лучше подавал, чаще навязывал борьбу на приеме. А на тай-брейке, до которого в результате дошло дело, повел 2:0. Однако затем Медведев, как говорится, включил форсаж: выиграл семь очков подряд и закрыл тай-брейк в свою пользу.Третий сет был похож на первый. Но теперь единственный брейк, причем опять же в пятом гейме, сделал теннисист из России, что позволило ему взять титул.Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всех эти соревнования выигрывал швейцарец Роджер Федерер, имеющий шесть побед.