Медведев победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Несмотря на то, что россиянин в последнее время находится в великолепной форме, букмекеры перед игрой отдавали предпочтение сербу. Однако подтвердить фаворитский статус результатом он не смог.В первом сете соперники брали свои подачи до счета 3:3. Однако затем Медведев выиграл три гейма подряд, в двух из которых он действовал на приеме, и поставил точку.Воодушевившись такой развязкой перовой партии, теннисист из России и на старте второго сета выглядел лучше, что позволило ему повести 3:0 с брейком. В дальнейшем ни один из спортсменов отличиться на приеме не сумел. Но Медведеву, по сути, это уже было и не нужно. Созданного в начале партии задела ему хватило для того, чтобы закрыть сет и матч.В еще одном вчерашнем поединке этой группы представитель Германии Александр Зверев (ATP: 4) сломил сопротивление аргентинца Диего Шварцмана (ATP: 9) – 6:3, 4:6, 6:3.Окончание соревнований в этом квартете завтра. Зверев и Джокович в очном споре разыграют вторую путевку в плей-офф из этой группы. А матч Медведева против Шварцамана не будет иметь особого турнирного значения.Сегодня вечером состоятся два поединка группы «B». Австриец Доминик Тим (ATP: 3), досрочно пробившийся в полуфинал, сыграет с россиянином Андреем Рублевым (ATP: 8), который уже лишился шансов на плей-офф. А Рафаэль Надаль из Испании (ATP: 2) и грек Стефанос Циципас (ATP: 6) в очном соперничестве оспорят путевку в полуфинал.Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер, имеющий шесть титулов. В прошлом сезоне триумфатором стал Стефанос Циципас.