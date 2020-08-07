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  2. Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»

Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»

Об этом рассказала журналистам главная медицинская сестра городской клинической инфекционной больницы Минска Ирина Паримон, награжденная сегодня во Дворце Независимости медалью «За трудовые заслуги». По ее словам, именно благодарность пациента и поддержка общества помогала медикам находить силы в непростой ситуации:

Фото БЕЛТА

- Самое приятное, когда пациенты говорили "спасибо". Мы приезжали в регионы, общались с пациентами, и они вместо "здравствуйте" говорили "спасибо". Было такое состояние, что даже слезы на глаза наворачивались за такую простую и очень искреннюю человеческую благодарность. Поддержка общества была очень приятна. Если бы не она, думаю, некоторая часть медиков все-таки сдалась.

Особенно изнурительно, по ее словам, было беспрерывно работать в костюмах индивидуальной защиты:

- Но если в начале костюм для индивидуальной защиты мы надевали в течение 3-5 минут, то сейчас - за 20-30 секунд. И это с учетом бахил, перчаток, респиратора, щитка и санобработки.

В составе созданной по поручению Главы государства мониторинговой группы Ирина Паримон посетила практически все области страны, помогая учреждениям здравоохранения на местах организовать работу в условиях коронавирусной инфекции:

- Людям, которые еще вчера были хирургами, кардиологами, пришлось стать инфекционистами. Им было тяжело, требовалась консультация, помощь. Но все они не просто слушали, а слышали, что нужно делать, - рассказала медсестра. Все сплотились, работали как единая команда.

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