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Медработников Могилева наградили за работу с больными COVID-19

Занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией медицинских работников чествовали сегодня в Могилеве. Грамоты и благодарности Министерства здравоохранения Беларуси, Могилевского горисполкома и городского Совета депутатов, Могилевской областной организации «Белорусский союз женщин» получили 27 человек.

- Приятно, что рядом с врачами и медсестрами находятся представители санитарной службы, «Фармации» и «Белмедтехники», также принимавшие участие в борьбе с пандемией, - уточнил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов. – Процесс, который проходил в Беларуси, показал, что совместными усилиями мы можем если не сделать чудо, то ограничить распространение заболевания.

Александр Геннадьевич поблагодарил собравшихся в зале за приложенные огромные усилия, за решения, что приходилось принимать, за тяжелые бессонные ночи:

- Вы размещали всех нуждающихся в больницах, навещали пациентов на дому, трудились, чтобы облегчить страдания людей и уменьшить последствия болезни для них. Сегодняшнее торжество позволяет наградить и отдать долг тем, кто принимал активное участие в борьбе с COVID-19.

Старшая участковая медсестра Мария Куткович и врач общей практики Юлия Харитонова вместе работают в Могилевской поликлинике №7. Говорят, что, несмотря на большую загруженность на работе, находить время на такие мероприятия всегда приятно:

- Разумеется, мы пришли в профессию по призванию, ответственно выполняем свой долг, работаем с полной отдачей. Но такое внимание вдохновляет на дальнейшие подвиги.

В эти непростые времена здравоохранению отведена важная роль, считает председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев:

- Вирус пустил свои щупальца по всему миру, Беларусь и Могилев не стали исключением. Но медики очень ответственно отнеслись к своему участку работы, достойно показали себя в этой ситуации. Вы оказываете огромную физическую и моральную помощь нам, жителям Приднепровского края. Спасибо за вашу работу, за ваше отношение к делу, ведь внимание и теплое отношение тоже лечит. Вы трудились значительно больше, чем в свои обычные трудовые будни. Все свои умения, профессионализм и главное частичку своего сердца донесли людям, которые обратились к вам за помощью.

За последние годы областном центре немало сделано для укрепления материально-технической базы здравоохранения. Преобразились Могилевская больница №1, городская больница СМП, областной онкодиспансер, другие медучреждения.

- В ближайшее время откроется одно из самых современных, обеспеченных техникой и всем необходимым, учреждение – поликлиника в микрорайоне Казимировка, - поделился Владимир Михайлович. – Так получилось, что город активно прирастал в том направлении, но объектов социального назначения крайне не хватало. За два последних года открыли школу и детский сад с бассейном, а теперь к ним добавится поликлиника, которая будет обслуживать 39 тысяч взрослого населения и 9,7 тысяч детей.


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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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