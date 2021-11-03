Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"

Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентного препарата против COVID-19 "Спутник Лайт", пишет ТАСС.
– РФПИ объявляет о новой публикации центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования, – говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Уточняется, что в ходе испытаний большинство побочных эффектов у добровольцев были мягкими или средними. Тяжелых нежелательных реакций выявлено не было.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустерной инъекции. Он зарегистрирован по меньшей мере в 15 странах, процесс регистрации проходит еще в 30 государствах.
Опубликованные до этого НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. добровольцев препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта COVID-19 в течение трех месяцев после прививки. В возрастной группе до 60 лет эффективность препарата превысила 75%.
Фото: ТАСС