Медицинские маски способны привести к ухудшению зрения. Специалист назвал условие, которое поможет избежать этого

Специалист заметил, что при неплотном прилегании маски воздух, который выдыхает человек, выходит в основном сверху. Из-за этого происходит преждевременное испарение слезной пленки., – добавил специалист.Врач обратил внимание на то, что одноразовую маску стоит использовать не более двух-трех часов. Также важно, чтобы при ношении она плотно прилегала к лицу. Если человек заметит проблемы с глазами, ему необходимо приобрести увлажняющие капли на основе натуральной слезы и использовать их по инструкции. При прогрессирующем ухудшения зрения медик порекомендовал незамедлительно обратиться за специализированной помощью.