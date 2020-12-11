Синдром сухого глаза и ухудшение зрения могут стать последствиями использования неплотно прилегающей к лицу маски. Об этом рассказал главный врач поликлиники № 46 Москвы Денис Серов, пишет РИА Новости.
Специалист заметил, что при неплотном прилегании маски воздух, который выдыхает человек, выходит в основном сверху. Из-за этого происходит преждевременное испарение слезной пленки.
– Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы, – добавил специалист.
Врач обратил внимание на то, что одноразовую маску стоит использовать не более двух-трех часов. Также важно, чтобы при ношении она плотно прилегала к лицу. Если человек заметит проблемы с глазами, ему необходимо приобрести увлажняющие капли на основе натуральной слезы и использовать их по инструкции. При прогрессирующем ухудшения зрения медик порекомендовал незамедлительно обратиться за специализированной помощью.
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Медицинские маски способны привести к ухудшению зрения. Специалист назвал условие, которое поможет избежать этого
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ