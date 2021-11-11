Медики смогут прогнозировать течение ковида: БГМУ запускает научный проект по исследованию вируса

Такие возможности откроет научный проект по исследованию COVID-19, который впервые в нашей стране планируют запустить на базе Белорусского государственного медицинского университета.

Однозначно течение коронавирусной инфекции предвидеть пока нельзя, но у наших специалистов уже есть наработки, которые позволяют двигаться в этом направлении. С января на базе Белорусского государственного медицинского университета планируют запустить научный проект по исследованию COVID-19, что в дальнейшем даст возможность предполагать, как разовьется болезнь у пациента.

– Когда мы получаем пациента, то проводим мониторинг определенных параметров, – рассказывает заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней БГМУ, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Алексейчик. – С одной стороны – клиническая картина, с другой – мы видим варианты начала заболевания. А дальше постараемся вычленить основные критерии, которые нам позволят выделить среди всех поступающих пациентов группу, в которой наиболее вероятен неблагоприятный исход или тяжелое течение. И лечить уже не по мере развития симптомов, а на упреждение. У нас есть определенные наработки. Пока мы можем видеть определенные тенденции заболевания, но не более того. Хочется, чтобы было предсказуемо то, по какому пути пойдет ковид у конкретного пациента. Планируем проводить научную работу три года. Предварительные результаты увидим в ближайшие месяцы. Дальше будем их анализировать. Наша научно-исследовательская база БГМУ позволит выполнить задуманное. Такое исследование у нас еще не проводилось. В других странах отдельные направления начинают разрабатываться, но глобальных публикаций не было.