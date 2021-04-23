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  2. Медики: разрешение на вакцинацию против COVID-19 должен дать врач

Медики: разрешение на вакцинацию против COVID-19 должен дать врач

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) выпустили памятку по вакцинации против COVID-19. Согласно ей разрешение на прививку должен давать врач.


– Сообщите врачу о любых жалобах на состояние здоровья, – говорится в памятке, опубликованной на сайте РЦГЭиОЗ. – После проведения медицинского осмотра врач даст разрешение на вакцинацию или предложит отложить проведение вакцинации.

Специалисты подчеркивают, что проведение вакцинации необходимо отложить при остром инфекционном или неинфекционном заболевании либо обострении хронического заболевания:

– Вы можете сделать прививку через 2–3 недели после выздоровления или начала ремиссии. При нетяжелых ОРИ или кишечной инфекции допустимо проведение вакцинации после нормализации температуры тела.

Если человек заболел острой инфекцией в период между первым и вторым введением вакцины, то вторую дозу вакцины надо будет вводить сразу после выздоровления или с соблюдением интервала 21 день. Прививку также следует отложить, если у человека был контакт с больным COVID-19 (или с лицом, у которого подозревают COVID-19). В этом случае прививку можно сделать через 10–14 дней с момента контакта.

– Нельзя делать вакцинацию, если у вас установлена гиперчувствительность на компоненты вакцины или вакцины, содержащие аналогичные компоненты, у вас ранее отмечались поствакцинальные серьезные побочные (нежелательные) реакции аллергического (анафилактического) характера, вы беременны или кормите грудью либо младше 18 лет (уточнять для конкретной вакцины!), – предупреждают в центре.

Нельзя вводить вторую дозу вакцины, если после введения первой дозы возникла серьезная побочная (нежелательная) реакция: например, повышение температуры тела выше 40 градусов, что, впрочем, может быть крайне редко.

В течение 30 минут после проведения вакцинации рекомендуется не покидать учреждение здравоохранения либо иное место, где делали прививку. Это позволит своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь в случае возможных аллергических реакций.

После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (гриппоподобный синдром – озноб, повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, слабость, общее недомогание, головная боль) и местные (болезненность, покраснение и отек в месте введения вакцины) реакции, которые разрешаются в течение последующих трех суток после возникновения, предупреждают медики. Редко после вакцинации отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, увеличение регионарных лимфатических узлов.

В РЦГЭиОЗ отмечают, что в течение трех суток после вакцинации не следует мочить место инъекции, посещать баню либо сауну. Рекомендовано также избегать чрезмерных физических нагрузок и всего, что может неблаготворно влиять на иммунную систему (прием алкоголя, курение и др.). При развитии местной реакции можно принять антигистаминные средства, а при повышении температуры выше 38 градусов – нестероидное противовоспалительное средство.

Специалисты также обращают внимание на то, что проведение прививки против коронавирусной инфекции не отменяет необходимость использования средств защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции.
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Фото: Павел БОГУШ
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