Медики рассказали, как избежать переохлаждения или обморожения

Ежегодно с наступлением морозов в Беларуси с обморожениями различной степени в больницы скорой медицинской помощи поступают от полутора до 3,5 тысячи человек. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, как уберечься от таких травм, передает Минск-Новости.
Специалисты подчеркивают, что наибольшему риску подвержены выступающие части тела: пальцы, нос, щеки и ушные раковины.
В основном взрослые получают холодовые травмы в состоянии алкогольного опьянения, а дети – из-за долгого нахождения на улице в мороз, а также, когда они одеты недостаточно тепло.
Медики советуют в холодную погоду надевать теплую не слишком тесную одежду, правильно подбирать зимнюю обувь, укутываться в шарф и дышать через него.
На начальных стадиях обморожения боль может отсутствовать, поэтому нужно периодически ощупывать нос, уши, пальцы рук, осматривать открытые участки тела. Дышать лучше всего через нос. Это предупреждает его обморожение и переохлаждение верхних и нижних дыхательных путей, влекущих за собой различные воспаления, пояснили в городском центре гигиены и эпидемиологии.
Специалисты опровергли, что гусиный жир или какие-либо мази могут помочь коже в холода.
– Жиры, пропитывая поверхностные ороговевшие слои кожи, замещая находящийся там воздух, повышают теплопроводность кожи и приводят к переохлаждению. Упование на такие мази провоцирует неоправданное пренебрежение другими простыми и надежными мерами профилактики обморожений, – поясняют медики.
Если же все-таки человек получил холодовую травму, то сперва нужно восстановить кровообращение в поврежденных тканях постепенным согреванием. Нужно зайти в теплое помещение и утеплить одеждой пораженные участки. Растирать снегом нельзя – это травмирует кожу.
При глубоких обморожениях пострадавшего следует доставить в медучреждение, предварительно укутав в теплую сухую одежду.
В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии напоминают: если вы увидели зимой лежащего на улице человека, нужно помочь ему и доставить пострадавшего в теплое помещение, иначе последствия могут быть плачевными.
Фото: БЕЛТА
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Медики рассказали, как избежать переохлаждения или обморожения
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