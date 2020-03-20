Медики рассказали, что может защитить от коронавируса

Сделанные вовремя прививки, в том числе и от гриппа, снижают риск заражения новым коронавирусом, говорят эксперты, поскольку в целом улучшают иммунную защиту человека.





По словам доктора медицинских наук, российского профессора Александра Карабиненко, прививки необходимо делать, особенно тем, кто часто простужается, пишет РИА Новости. Та же вакцинация от гриппа защищает не только от этой болезни, но и в целом повышает защиту от иных инфекций. Специалист отмечает, что у людей с хорошим иммунитетом вероятность подхватить коронавирус достаточно низкая.

Для укрепления иммунитета эксперты советуют правильно питаться, отказаться от фастфуда, принимать лактобактерии или ферменты, которые можно купить в аптеке.

В качестве защиты от коронавируса медики советуют использовать оксолиновую мазь или даже обычное оливковое масло — обрабатывать ими слизистую носа, чтобы вирусы и бактерии не проникли в организм.

Фото: pixabay