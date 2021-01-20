Это соки, чай и настой. Какие именно, уточняет РИА Новости.
По мнению врачей, среди соков с задачей понизить артериальное давление лучше всего справятся свекольный и томатный. В первом случае лучше пить напиток из сырого овоща, но и вареный тоже не навредит. А что касается томатного сока, тот может снизить риск болезней сердечно-сосудистой системы. Правда, для этого пить его нужно регулярно и в течение долгого времени.
Как пишет Express, медики также рассказывают о пользе настоя чайного гриба – он богат на пробиотики. Кроме того, борющимся с высоким артериальным давлением стоит обратить внимание на красный чай из гибискуса.
Фото: pixabay.com
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Медики перечислили напитки, которые помогут снизить артериальное давление
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