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  2. Медики назвали неочевидные признаки опасной болезни печени

Медики назвали неочевидные признаки опасной болезни печени

Американские исследователи назвали два неочевидных признака, которые сигнализируют о возникновении неалкогольной жировой болезни печени, пишет РИА Новости.


Оба признака проявляются на коже – насторожиться нужно, если она вдруг пожелтела или покрылась синяками, которые подолгу не проходят. Отмечается, что высокая концентрация желчного пигмента объясняется закупоркой протоков, аномалиями в клетках, воспалением.

При жировом гепатозе (так по-другому называют этот недуг) жиры в печени накапливаются с избытком. Если запустить болезнь, в ряде случаев она может привести к возникновению рака печени.

Фото: pixabay.com
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