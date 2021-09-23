Медик развеял самый распространенный миф о болезнях почек

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, откуда берутся заболевания почек, а также рассказал, связаны ли они с переохлаждением данных парных органов.
По словам медика, почки невозможно застудит, как утверждают многие.
- Заболевания почек являются преимущественно аутоиммунными либо инфекционными. И то, и другое не вызывается охлаждением. Безусловно, охлаждение может снизить защитные силы организма, но в одних случаях это приведет к воспалению, а в других нет, - обратил внимание Сергей Агапкин.
Ранее главный внештатный специалист-нефролог Москвы Олег Котенко в эфире программы "О самом главном" предупредил, что заболевания почек у пациентов могут возникнуть после перенесенной коронавирусной инфекции. Происходит это по нескольким причинам: из-за непосредственного воздействия COVID-19 на ткань органа, из-за последствий цитокинового шторма и срыва иммунных реакций, а также из-за действия лекарственных препаратов, которые используются при лечении коронавируса.
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