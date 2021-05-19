Несмотря на то что в настоящий момент мнения о лечебном голодании расходятся, современная медицина рекомендуют применять его для устранения серьезных проблем со здоровьем. Заявления о вреде лечебного голодания являются мифом. Об этом в программе "О самом главном" заявил телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
По словам специалиста, лечебный потенциал голодания известен человечеству давно. В разные времена отношение к нему менялось.
– Были эпизоды, когда считалось, что голодание – способ лечения всех болезней, а были моменты, когда полноценное питание называли методом устранения всех проблем со здоровьем. Сейчас медицина говорит о том, что голодание в той или иной форме для современного человека скорее полезно, нежели вредно, – рассказал Сергей Агапкин.
Врач отметил, что существуют разные форматы голодания. Раньше пациенты в основном на протяжении двух-трех недель находились в условиях стационара без еды, и это приводило к серьезным изменениям в организме. Сейчас предпочтительнее интервальное голодание, когда человек в течение суток не ест по 14 или 16 часов, то есть пропускает завтрак либо ужин.
Существуют некоторые противопоказания к лечебному голоданию. Среди них злокачественные опухоли, сахарный диабет и почечная недостаточность.
Фото: pixabay.com
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Медик развеял распространенный миф о лечебном голодании
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