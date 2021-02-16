Медик развеял главный миф о лечении гипертонии

Во многих медицинских учреждениях лечение гипертонии рекомендуют проводить с использованием пиявок. Однако этот метод не так эффективен, как принято считать. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, десятки и даже сотни лет назад людей с гипертонией действительно лечили пиявками.
– Сегодня лечение пиявками выглядит наивным просто потому, что любое даже не очень сильное лекарство более эффективно. Пиявка даст только сиюминутный результат. Она не снижает давление, а улучшает общее состояние, – объяснил Александр Мясников.
Врач отметил, что в некоторых случаях пиявки могут наоборот нанести вред здоровью.
– Они способны вызвать сильное кровотечение, потому что их слюна – это лекарственный препарат гирудин, из которого сейчас делают самые современные блокаторы свертывания крови, – добавил специалист.
Вместе с тем, по словам Александра Мясникова, в слюне пиявки есть масса бактерий, которые могут вызвать сепсис. Это еще одна причина, по которой не стоит обращаться к подобному методу лечения при гипертонии .
Фото: pixabay.com
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