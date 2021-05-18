В программе "О самом главном" Александр Мясников – российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий – объяснил, что клеща должен удалять специалист. Однако если такой возможности нет, важно провести процедуру самостоятельно, поскольку от быстро принятых действий зависит степень риска заражения боррелиозом.
– Желательно, чтобы клеща вынимал специалист. Но нужно научиться и самостоятельно это делать, потому что чем крепче паразит вцепится в кожу, тем больше шанс передачи боррелиоза. Если энцефалитный клещ укусил и слюна пошла, дальше можно не торопиться его вынимать, потому что паразит уже впрыснул яд, – обратил внимание Александр Мясников.
По словам специалиста, для удаления клеща не подойдут такие народные средства, как прижигание или использование масла. Паукообразное нужно правильно захватить и вытащить. Важно проследить, чтобы в коже не остались голова и лапки.
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Медик рассказал, почему важно научиться самостоятельно удалять клеща
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