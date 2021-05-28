Кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы. Иногда симптом указывает на серьезные проблемы с сердцем. Об этом в программе "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, существует так называемый сердечный кашель, которые сигнализирует о развитии опасных заболеваний сердца.
– Появляется тогда, когда есть застой крови, развивается перикардит или наблюдаются перебои в работе сердца, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
614
Медик рассказал о связи кашля с заболеваниями сердца
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter